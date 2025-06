Dove vedere Slovacchia-Italia U21 oggi in tv: seconda partita dell'Europeo, in palio i quarti

L'Italia Under 21 scende in campo contro i padroni di casa della Slovacchia: dopo il successo dell'1-0 all'esordio, subito una gara decisiva.

La rete di Baldanzi ha parmesso all'Italia Under 21 di partire bene nell'Europeo di categoria, un torneo che non vince oramai da più di vent'anni. Grazie al successo di misura contro la Romania, con un altro successo la squadra di Carmine Nunziata potrebbe già strappare il pass per il turno successivo.

Stasera, ore 21:00, l'Italia Under 21 affronta i pari età della Slovacchia, padroni di casa del torneo, con l'intenzione di correre nei quarti di finale, soprattutto dopo la brutta eliminazione della scorsa edizione avvenuta nei gironi.

Conclusi i tornei di club, ad eccezione del Mondiale al via in America proprio quest'oggi, spazio a quello per Nazionali più importante della primavera e dell'estate 2025, visibile in diretta tv e streaming in chiaro per tutti.