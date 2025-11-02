Getty Images
Dove vedere Sinner oggi in tv contro Auger-Alassime: nel pomeriggio la diretta della finale di Parigi
SINNER OGGI IN TV GRATIS E IN CHIARO?
La finale dell'ATP Masters di Parigi non si può vedere gratis e in chiaro per tutti.
Per assistere al match di Sinner contro il canadese Auger-Aliassime, infatti, è necessario un abbonamento a Sky (con la possibilità di usare Sky Go per il live streaming) o NOW.
La sfida Sinner-Auger Aliassime parte alle 15:00 di questo pomeriggio, con il tennista altoetesino deciso a vincere un altro torneo dopo quello conquistato a Vienna alcuni giorni fa.
I CANALI PER VEDERE LA FINALE SINNER-AUGER
Sono due i canali scelti da Sky, Sky Go e NOW per vedere la finale di oggi tra Sinner a Auger-Aliassime.
Come di consueto Sky Sport Tennis numero 203 trasmette tutte le più importanti partite del tennis mondiale, compresa quella di questo pomeriggio che vale la vittoria dell'ATP Masters di Parigi.
L'altro canale disponibile per gli abbonati è il 201, ovvero Sky Sport Uno.
I PRECEDENTI SINNER-AUGER
Sinner è mai stato battuto da Auger-Aliassime? Sì, tanto che nei quattro precedenti due vittorie sono andate al canadese.
Il tennista nord-americano ha superato Sinner nel 2022 e nel 2024 durante l'ATP di Madrid e quello di Cincinnati, mentre il collega italiano ha avuto la meglio negli ultimi due incontri battendo Auger-Alissime proprio quest'anno.
Sinner-Auger si è giocato in particolare nei quarti di finale dell'ATP di Cincinnati e nelle semifinali dell'US Open, quando il nativo di San Candido ha conquistato il pass per le semifinali e la finalissima del torneo del Grande Slam. In entrambi i casi Sinner ha poi perso contro il rivale Alcaraz.
TUTTI I TORNEI VINTI DA SINNER NEL 2025
- Australian Open (Grande Slam)
- Wimbledon (Grande Slam)
- China Open Pechino (ATP 500)
- Vienna Open (ATP 500)
