Dove vedere Sinner oggi in tv contro Auger-Alassime: nel pomeriggio la diretta della finale di Parigi

Sinner è mai stato battuto da Auger-Aliassime? Sì, tanto che nei quattro precedenti due vittorie sono andate al canadese.

Il tennista nord-americano ha superato Sinner nel 2022 e nel 2024 durante l'ATP di Madrid e quello di Cincinnati, mentre il collega italiano ha avuto la meglio negli ultimi due incontri battendo Auger-Alissime proprio quest'anno.

Sinner-Auger si è giocato in particolare nei quarti di finale dell'ATP di Cincinnati e nelle semifinali dell'US Open, quando il nativo di San Candido ha conquistato il pass per le semifinali e la finalissima del torneo del Grande Slam. In entrambi i casi Sinner ha poi perso contro il rivale Alcaraz.