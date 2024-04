Dove vedere Sinner a Madrid: canale tv e diretta streaming

Jannik Sinner si prepara a disputare il Masters 1000 di Madrid: dove vedere i suoi incontri e il torneo in diretta tv e streaming.

Dopo Miami e Montecarlo, Jannik Sinner torna in campo: il tennista altoatesino si prepara a disputare l'ATP di Madrid, altro torneo del circuito Masters 1000.

Per Sinner si tratterà della prima volta da testa di serie numero 1, visto che mancherà Novak Djokovic: proprio per questo motivo, a differenza del connazionale Lorenzo Sonego che debutterà nel primo turno, il suo torneo prenderà il via a partire dal secondo turno.

Di seguito tutte le informazioni sull'ATP di Madrid: quando gioca Sinner e dove vedere le partite in diretta tv e in diretta streaming.