Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv oggi: la finale di Wimbledon è anche in chiaro

Scelto il canale che trasmetterà la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz: dove vedere la sfida di tennis più attesa questa sera.

Ancora una volta, Sinner contro Alcaraz. Come da pronostico la finale di Wimbledon, il più importante torneo del Grande Slam, si gioca tra il tennista italiano e quello spagnolo, i più importanti al mondo. Dopo il leggendario ultimo atto del Roland Garros vinto da Alcaraz dopo diverse ore, ci sarà la rivincita tanto attesa?

La risposta questa sera, quando uno tra Sinner e Alcaraz vincerà Wimbledon. Lo spagnolo ha conquistato tutti gli ultimi incontri contro il tennista altoetesino, sconfitto in finale sia a Roma che a Parigi, avvicinando la vetta dell'ATP Ranking.

A differerenza delle altre sfide del torneo di Wimbledon 2025, la finale Sinner-Alcaraz è visibile in tv e streaming gratis e in chiaro per tutti: appuntamento questa sera, l'Italia si ferma per seguire dal vivo la finale londinese.