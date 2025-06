Dove vedere Sinner-Alcaraz, la finale del Roland Garros oggi gratis in tv: è trasmessa in chiaro

Sinner-Alcaraz, dove vederla in chiaro questo pomeriggio: finale del Roland Garros, alle ore 15 in palio uno dei grandi trofei del tennis mondiale.

Sin dalla finale degli Internazionali di Roma vinta da Carlos Alcaraz contro il padrone di casa Jannik Sinner, tutti attendevano la rivincita. Al Roland Garros? Ovviamente. Uno dei tornei del Grande Slam vede di fronte, in finale, proprio i migliori tennisti della nuova generazione.

Questo pomeriggio, dalle ore 15:00, Sinner e Alcaraz si sfidano nella finale del Roland Garros 2025, di cui lo spagnolo è Campione in carica. Un anno fa il campione iberico ebbe la meglio in semifinale contro il collega italiano, per poi prendersi il trofeo parigino contro Zverev. Oggi la finale del Roland Garros, l'ennesimo scontro (anche gratis in televisione) tra i tennisti più in vista del pianeta, con quello spagnolo riuscito a conquistare tutti e quattro gli ultimi incontri.

Sarà la conferma di Carlos Alcaraz o il riscatto di Jannik Sinner? Oggi la risposta, con la finale del Roland Garros visibile in diretta tv e streaming anche in chiaro per tutti.