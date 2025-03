Dove vedere le semifinali di Coppa Italia Primavera oggi in tv e streaming: Milan-Lecce e Cagliari-Juventus, in palio la finale

Si giocano in gara unica le due semifinali della Coppa Italia Primavera: Milan, Lecce, Cagliari e Juventus vanno a caccia della finalissima.

In attesa del ritorno della Coppa Italia, spazio alla Coppa Italia Primavera: competizione che, così come quella riservata alle prime squadre, è arrivata alla fase delle semifinali.

Milan, Lecce, Cagliari e Juventus: queste sono le formazioni che oggi si giocheranno i due posti di accesso alla finalissima. Le quattro semifinaliste hanno eliminato ai quarti di finale rispettivamente Inter, Sassuolo, Fiorentina e Atalanta.

Nello specifico il Milan ospita il Lecce e il Cagliari fa lo stesso con la Juventus: entrambe le partite si giocano in gara secca, senza ritorno, con eventuali calci di rigore - dunque senza supplementari - in caso di parità al 90'. Chi vince va in finale, chi perde viene eliminato.

A che ora si giocano le due semifinali della Coppa Italia Primavera? E dove saranno visibili in tv e streaming? Il quadro completo.