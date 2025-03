Dove vedere Romania-Bosnia oggi in tv, le qualificazioni al Mondiale 2026 sono in diretta gratis

Cominciano le qualificazioni al Mondiale 2026, San Marino fa visita a Cipro nella prima partita di venerdì 21 marzo.

Romania e Bosnia, inserite nel gruppo H con Cipro, San Marino e Austria, cominciano il proprio percorso di qualificazione al Mondiale 2026. Questa sera, alle 20:45, si parte con l'avventura che potrebbe regalare a una di loro l'accesso diretto al prossimo torneo, previsto tra un anno in Messico, Stati Uniti e Canada.

Solo la prima di ogni gruppo europeo andrà direttamente al Mondiale, allargato a 48 squadre rispetto alle solite 32, mentre le seconde giocheranno i playoff per posti rimanenti.

Come accade per la Nations League, anche le partite di qualificazione Mondiale si possono vedere in diretta tv e streaming in chiaro e gratis: Romania-Bosnia è live dalle 20:45 per tutti, senza abbonamento.