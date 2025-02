Dove vedere Roma-Monza oggi in tv: stasera i giallorossi in diretta su Dazn, Sky e NOW

La partita della Roma di stasera non è visibile in chiaro, ma bensì su Sky, NOW e Dazn: l'obiettivo è avvicinare il sesto posto della Fiorentina.

In termini di risultati la Roma è la miglior squadra europea delle ultime settimane: nessuno ha ottenuto tredici punti, con quattro partite conquistare in cinque turni. Sulle ali dell'entusiasmo, inoltre, per il passaggio agli ottavi di Europa League, la rinata squadra di Ranieri oggi prova ora ad avvicinare il sesto posto occupato dalla Fiorentina: all'Olimpico arriva il Monza fanalino di coda.

Fondamentale partita anche per il Monza, consapevole di dover dare una svolta alla propria stagione per rimanere in Serie A, la sfida dell'Olimpico vede la Roma favorita, con la possibilità di arrivare a -2 dal sesto posto in caso di successo stasera.

Roma-Monza di stasera, con calcio d'inizio alle ore 20.45, non è visibile in chiaro, ma bensì con l'abbonamento a NOW, Sky (e dunque Sky Go) o Dazn.