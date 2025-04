Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in tv oggi: diretta della Coppa di Spagna su Youtube

Alle 21:30 la semifinale di Coppa del Re tra Real Madrid e Real Sociedad, visibile in chiaro e gratis in diverse modalità: anche su Youtube.

Si riparte più di un mese dopo la partita d'andata, decisa dal goal di Endrick nei Paesi Baschi. Ora, allo stadio Santiago Bernabeu, si decide chi tra Real Madrid e Real Sociedad si qualificherà alla finalissima della Coppa del Re 2025, così da sfidare una tra Atletico Madrid e Barcellona.

Real Madrid-Real Sociedad di oggi, ore 21:30, potrebbe portare ad una finale quanto mai attesa, ovvero il Derby contro l'Atletico o il Clasico contro il Barcellona. Dall'altra parte c'è però un team biancoblu da non sottovalutare, da anni tra le migliori squadre della Liga e costantemente in grado di dire la sua contro le grandi.

Come i grandi eventi della Coppa di Spagna (Copa del Rey) e della Supercoppa di Spagna, anche Real Madrid-Real Sociedad di stasera si può vedere gratis e in chiaro, sia in tv che in streaming. E con diverse opzioni per gli spettatori interessati.