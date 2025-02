Dove vedere Real Madrid-Manchester City: la sfida di Champions League in diretta anche gratis

La super sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League tra Real Madrid e City sarà visibile per tutti in chiaro: ecco dove vederla.

Real Madrid-Manchester City è quasi una finale anticipata ma vale solo per strappare il pass degli ottavi nei playoff di Champions League. La super sfida del 'Santiago Bernabeu' tra la squadra di Carlo Ancelotti e quella di Pep Guardiola, per la gioia di tutti gli amanti del bel calcio, sarà trasmessa in chiaro. Si parte dal 2-3 maturato all'andata con l'incredibile rimonta dei Blancos negli ultimi minuti: ma dove sarà possibile vedere Real Madrid-Manchester City gratis? L'articolo prosegue qui sotto