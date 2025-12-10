Pubblicità
Kylian Mbappe Real Madrid Erling Haaland Man City(C)Getty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Real Madrid-Manchester City oggi in tv gratis: stasera il super big match in chiaro

Non solo Napoli e Juventus in campo, a Madrid va in scena la sfida d'elite tra il Real di Xabi Alonso e il Manchester City di Guardiola: diretta tv e streaming completamente gratuita per chi si trova in Italia.

Il Real Madrid non se la sta passando benissimo dopo il k.o interno contro il Celta Vigo, con Xabi Alonso in bilico. La gara contro il Manchester City può essere decisiva in queso senso: un k.o potrebbe portare ad un cambiamento in panchina, mentre un successo rinsaldare la posizione dell'allenatore spagnolo.

Guardiola ha intenzione di espugnare il Bernabeu per puntare agli ottavi di Champions League senza passare dagi playoff, ma questa sera sarà durissima.

Come guardare il big match di oggi in diretta tv e streaming? Real-City è disponibile live in chiaro e gratis per tutti, senza abbonamenti a pagamento.

  • REAL-CITY, COME VEDERLA SUL DIGITALE

    La partita tra Real Madrid e Manchester City si può vedere tramite il digitale terrestre, in particolare su TV8.

    Questa sera, ore 21:00, attraverso l'ottavo canale è possibile guardare il big match di Champions League, Real Madrid-Manchester City.

    Oltre alla diretta tv, inoltre, Real-City è disponibile anche tramite il sito e l'app di TV8 senza alcuna registrazione o inserimento delle proprie credenziali.

  • LA GUIDA TV DI OGGI: NON SOLO REAL-CITY

    18.00 Ternana-Union Brescia (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    18.00 Potenza-Crotone (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW

    18.00 Pro Vercelli-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    18.00 Ravenna-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW

    18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.45 Villarreal-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    18.45 Qarabag-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.45 Barcellona-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+

    18.45 Valerenga-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Benfica-Napoli (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Juventus-Pafos (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Real Madrid-Manchester City (Champions League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Athletic-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Bruges-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 Bayer Leverkusen-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    21.00 Chelsea-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+

    21.00 Atletico Madrid-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+

    21.00 Manchester United-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+

  • REAL-CITY ANCHE SU SKY E NOW

    Oltre alla diretta su TV8, Real Madrid-Manchester City è disponibile anche su Sky, Sky Go e NOW, considerando che la Champions League è live sul satellite per tutto l'arco del torneo (eccezion fatta per alcune partite in esclusiva su Prime Video).

    Questa sera Real-City si può guardare su Sky Sport Max e Sky Sport, ovvero i canali 206 e 253.

    Real Madrid e Manchester City si affrontano per l'ennesima volta in Champions: divenuta oramai una classifica, la gara è stata giocata due volte lo scorso febbraio, con due successi su due per gli spagnoli.

  • I PRECEDENTI REAL-CITY

    Detto dei due successi del Real Madrid ottenuti lo scorso febbraio, in generale sono 14 le sfide totali tra Blancos e Manchester City.

    Con il 3-1 e il 3-2 di dieci mesi fa, il Real si è portato a sei vittorie staccando gli altri equilibratissimi dati che vedono il City vincitore in quattro occasioni. 

    A completare il quadro dei precedenti anche quattro pareggi.

