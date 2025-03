Dove vedere Real-Atletico oggi su Sky e NOW: scelti i canali, stasera il Derby di Madrid

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla stasera su Sky, Sky Go e NOW: si gioca la partita per l'andata degli ottavi di Champions.

Il Derby di Madrid di nuovo in Champions League. Stavolta la partita tra Real e Atletico non assegna la coppa come capitato nel 2014 e nel 2016, ma vale 'solamente' il passaggio ai quarti di finale.

Quarti in cui una squadra di Madrid giocherà contro PSV o Arsenal. Una questione futura, viste le due partite da giocare in casa del Real, stasera, e dell'Atletico, la settimana prossima.

Per vedere Real Madrid-Atletico Madrid di oggi occorre avere un abbonamento a Sky o NOW, la trasmissione in chiaro del Derby di oggi (ore 21:00) non è prevista.