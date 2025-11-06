Pubblicità
Dove vedere Rangers-Roma oggi in tv: i canali della partita, stasera niente diretta in chiaro

La Roma torna in campo a Glasgow dopo la sconfitta di campionato contro il Milan: si gioca alle 21:00 di stasera, ecco come guardarla in tv.

Il big match contro il Milan non è stato positivo per la Roma di Gasperini, sconfitta nell'ultimo turno di Serie A e ora decisa a rilanciarsi in Europa. Questa sera, ore 21:00, i giallorossi giocano in trasferta contro i Glasgow Rangers per il quarto turno di Europa League, torneo in cui sono stati fin qui altalenanti.

Appena tre punti del resto per la Roma, partita con una vittoria e subito dopo sconfitta contro Lille e Viktoria Plzen: in Scozia non si può sbagliare, pena l'allargarsi della forbice con i primi posti.

Nonostante le ultime sconfitte subite, i tifosi della Roma non vedono l'ora di seguire la partita giallorossa di oggi in tv e streaming. Niente da fare, però, per la diretta gratis e in chiaro del match contro i Rangers.

  • RANGERS-ROMA GRATIS E IN CHIARO STASERA?

    Rangers-Roma non è visibile in diretta gratis e in chiaro per tutti nella giornata odierna.

    Stasera, infatti, la partita della Roma è disponibile in tv e streaming solamente per chi ha sottoscritto un abbonamento a Sky o NOW, servizi che trasmettono tutta l'Europa League 2025/2026.

    La partita in chiaro odierna è Betis-Lione, disponibile gratis e in chiaro su TV8 dalle ore 21 di stasera.

  • COME GUARDARE LA PARTITA DELLA ROMA

    Sono due i canali su Sky, Sky Go e NOW che trasmettono la partita della Roma questa sera, alle ore 18:45.

    Rangers-Roma, infatti, si può vedere sui canali 201 e 252, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport. 

    Entrambi i canali scelti, di fatto, sono disponibili sia in tv che in streaming attraverso uno dei tre servizi che permettono la visione dell'intera Europa League e dunque anche la gara odierna della Roma in terra britannica.

  • LE PARTITE DI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE IN DIRETTA

    18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.45 Mainz-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    18.45 Sturm Graz-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    18.45 Nizza-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.45 Utrecht-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Rangers-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Bologna-Brann (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Betis-Lione (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Aston Villa-Maccabi Tel Aviv (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Stoccarda-Feyenoord (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Lione-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Porto-Stella Rossa (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

  • ROMA AGLI OTTAVI?

    La Roma deve rincorrere le squadre nei primi posti per poter qualificarsi agli ottavi. Nello specifico, infatti, le prime otto classificate del girone unico di Europa League giocano gli ottavi, ai quali partecipano anche le squadre in grado di superare i playoff.

    Per accedere ai playoff e raggiungere gli ottavi sedici squadre si confrontano dopo essere arrivate tra il nono e il ventiquattresimo posto nella classifica di Europa League: le otto vincenti passano il turno.

    I team che chiudono il girone dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto sono invece eliminate dall'Europa senza poter continuare in Conference League.

