Dove vedere Rangers-Roma oggi in tv: i canali della partita, stasera niente diretta in chiaro

Il big match contro il Milan non è stato positivo per la Roma di Gasperini, sconfitta nell'ultimo turno di Serie A e ora decisa a rilanciarsi in Europa. Questa sera, ore 21:00, i giallorossi giocano in trasferta contro i Glasgow Rangers per il quarto turno di Europa League, torneo in cui sono stati fin qui altalenanti.

Appena tre punti del resto per la Roma, partita con una vittoria e subito dopo sconfitta contro Lille e Viktoria Plzen: in Scozia non si può sbagliare, pena l'allargarsi della forbice con i primi posti.

Nonostante le ultime sconfitte subite, i tifosi della Roma non vedono l'ora di seguire la partita giallorossa di oggi in tv e streaming. Niente da fare, però, per la diretta gratis e in chiaro del match contro i Rangers.