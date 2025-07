Dove vedere PSG-Bayern Monaco in chiaro: oggi in tv la sfida tra Kvaratskhelia e Kane, si gioca alle 18:00

Terzo quarto del Mondiale per Club tra il PSG e il Bayern Monaco: ecco come vedere in chiaro la sfida in programma alle ore 18:00.

Fluminense e Chelsea sono le prime due semifinaliste del Mondiale per Club: a breve si delineerà anche il quadro del secondo penultimo atto, a cui parteciperà una tra PSG e Bayern Monaco. Si gioca alle 18:00 al 'Mercedes-Benz Stadium' di Atlanta, a poche ore dall'ultimo quarto di finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund, ovvero le possibili avversarie di parigini e teutonici in caso di passaggio del turno. Così come tutto il Mondiale per Club, PSG-Bayern Monaco è visibile in diretta tv e streaming per per coloro che si iscrivono gratis al servizio. L'articolo prosegue qui sotto