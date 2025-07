Dove vedere Preston-Liverpool in tv e streaming: i Reds tornano in campo dopo la scomparsa di Diogo Jota

Prima amichevole del Liverpool dopo la morte di Diogo Jota e André Silva: grandi emozioni a margine della sfida contro il Preston.

A Preston, il Liverpool di Slot torna in campo. Lo fa perché il calcio va avanti, ma il clima attorno alla squadra è ovviamente più che mai triste. Sono passati appena dieci giorni dalla scomparsa di Diogo Jota e suo fratello André Silva, vittime di un incidente stradale in Spagna.

Ora Salah, Chiesa e compagni riprendono la propria vita calcistica, giocando la prima partita senza l'amico e compagno Diogo, ricordato da tifosi, Preston e Liverpool prima del calcio d'inizio nello stadio Deepdale.

Preston-Liverpool si gioca domenica 13 luglio alle ore 16:00 italiane, per una sfida che in molti hanno deciso di non guardare per il forte dolore della recentissima scomparsa di Diogo Jota. Altri, invece, hanno scelto il contrario proprio per provare a rimanere vicini alla squadra. Per quanto possibile.