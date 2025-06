Dove vedere Portogallo-Spagna oggi in tv: canale in chiaro scelto, stasera la finale di Nations League

Finale di Nations League, la Spagna e il Portogallo si affrontano questa sera: entrambe sono a caccia del secondo trofeo nel torneo.

Una seconda edizione consecutiva vinta dalla Spagna o un secondo trionfo del Portogallo? Stasera si gioca la finale di Nations League tra le due rappresentative, riuscite a superare rispettivamente Francia e Germania per provare ad alzare il trofeo del torneo in terra tedesca, teatro dell'ultimo atto.

Il derby iberico assegna il trofeo di una Nations League che continua a crescere per importanza e attenzione mediatica: in campo il grande esperto Cristiano Ronaldo a guidare l'attacco del Portogallo, con il giovane più famoso del pianeta, lo spagnolo Lamine Yamal, dall'altra parte.

Al pari della partita delle ore 15:00 giocata da Germania e Francia (finalina terzo-quarto posto), anche Portogallo-Spagna di quest'oggi è disponibile in tv e streaming gratis e in chiaro per tutti: il grande calcio di inizio giugno, in attesa del Mondiale per Club, si gioca in Nations League.