Si può vedere Portogallo-Olanda U21 oggi in tv? Alle ore 18 i quarti dell'Europeo

Portogallo Under 21-Olanda Under 21, comincia la fase ad eliminazione diretta dell'Europeo di categoria. Domenica in campo l'Italia di Nunziata.

Otto squadre rimaste, comincia la fase ad eliminazione diretta dell'Europeo Under 21. L'Italia di Nunziata gioca domenica 22 giugno contro i rivali storici della Germania, ma nella giornata odierna sono già due i big match previsti: si parte con Portogallo-Olanda alle 18:00, dunque spazio per Spagna-Inghilterra diretta da Simone Sozza. Il Portogallo, qualificata ai quarti dopo aver superato il girone C al pari della Francia (seconda in classifica), sfida l'Olanda seconda nel gruppo D alle spalle della Danimarca: per la Nazionale dei Paesi Bassi caccia alla terza edizione degli Europei dopo quelle vinte nel 2006 e nel 2007. Italia-Germania del 22 giugno sarà disponibile in chiaro sulla Rai, ma Portogallo-Olanda è disponibile in Italia? L'articolo prosegue qui sotto