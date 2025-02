La Roma gioca per l'andate dei playoff di Europa League in casa del Porto: dove guardare la partita in tv e streaming.

Dopo l'andata dei playoff di Champions League torna in campo anche l'Europa League, e tra le squadre impegnate c'è la Roma. I giallorossi affrontano una trasferta insidiosa sul campo del Porto, squadra in cui milita tra gli altri che Tiago Djalo, difensore ancora di proprietà della Juventus. Porto-Roma si gioca stasera con fischio d'inizio alle ore 21.00: ma dove sarà possibile vederla in tv e streaming e soprattutto sarà visibile anche gratis? L'articolo prosegue qui sotto