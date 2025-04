Dove vedere le partite di Serie A a Pasqua e Pasquetta su Sky, NOW e Dazn

Bologna vs Inter

AC Milan vs Atalanta

Sette partite di Serie A il 20 e il 21 aprile, ovvero Pasqua e Pasquetta: scelti i canali per seguire in diretta tutto il campionato.

Il pubblico è diviso. C'è chi ha aspettato anni per vedere la Serie A nel giorno di Pasqua e chi invece avrebbe preferito una domenica 20 aprile senza il calcio. Alla fine sono ben tre le gare del campionato italiano a Pasqua, mentre altre quattro sono di scena a Pasquetta, lunedì 21 aprile.

Sky, Now e Dazn trasmettono la Serie A come di consueto, con i primi due servizi che propongono tre partite sulle dieci totali. Su Dazn, invece, tutto il campionato è in diretta tv e streaming dietro abbonamento.

Durante il pranzo di Pasqua, la scampagnata di Pasquetta e le feste di aprile, dove si possono vedere le partite di Serie A? Scopriamolo.