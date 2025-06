Dove vedere Palmeiras-Botafogo oggi in tv: Mondiale per Club, cominciano gli ottavi (in chiaro)

Il Mondiale per Club entra nel vivo con il Derby brasiliano, una delle partite degli ottavi: alle 18 italiane si decide quale squadra andrà ai quarti.

Ora si fa sul serio. Conclusa la fase a gironi, il Mondiale per Club entra nel vivo con gli ottavi. Ad aprire le danze è il derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, che permetterà ad una squadra verdeoro di giocare i quarti e continuare a sognare la vittoria del torneo 2025.

Alle 18 cominciano gli ottavi del Mondiale, a cui Palmeiras e Botafogo si sono qualificate tramite il girone A e B. Il Palmeiras, in particolare, ha chiuso il gruppo a pari punti con l'Inter Miami, passando come capolista per la miglior differenza reti: eliminate sia Porto che Al Ahly. Dal secondo girone, invece, arriva il Botafogo, avanti insieme al PSG e seconda per la differenza reti (fuori l'Atletico Madrid, anch'essa a sei punti, e il Seattle).

Nell'afoso pomeriggio odierno, gli spettatori potranno godersi in chiaro la partita con cui si aprono gli ottavi del Mondiale: il Lincoln Financial Field di Philadelphia diventa il Brasile.