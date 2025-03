Dove vedere Olanda-Spagna in tv gratis giovedì 20 marzo: Nations League, si gioca l'andata dei quarti

Giovedì Olanda contro Spagna per l'andata dei quarti di Nations League: la partita si può vedere in chiaro alle 20.45, per tutti.

Una ha conquistato l'Europeo nel 2024, l'altra si è fermata in semifinale. Ora Spagna e Olanda si giocano un posto nelle semifinali di Nations League, con il doppio quarto tra Paesi Bassi e terra iberica di scena tra giovedì 20 e domenica 23 marzo: si parte al Feyenoord Stadium. La Spagna Campione d'Europa in carica ha dominato il gruppo 4 di Lega A (+8 sulla Danimarca seconda), mentre l'Olanda ha concluso il 3 alle spalle della Germania, guadagnandosi comunque un posto nei quarti della Nations League 2025. In contemporanea con Italia-Germania, Olanda-Spagna sarà comunque seguita da migliaia di persone, desiderose di vedere in diretta tv (in chiaro e gratis) il big match d'andata nello stadio del Feyenoord. L'articolo prosegue qui sotto