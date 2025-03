Dove vedere oggi Inter-Monza: scelti i canali per la diretta tv, le info anche per lo streaming

Inter vs Monza

Inter-Monza chiude il sabato del 28° turno di Serie A: come seguire l'incontro di oggi in diretta tv e streaming.

Forte del successo in terra d'Olanda contro il Feyenoord, per l'Inter è tempo di pensare nuovamente al campionato e alla sfida valida per il 28° turno della Serie A 2024/25.

Ad attendere i campioni d'Italia in carica c'è il Monza, ultimo in classifica e distante nove punti dalla zona salvezza: nemmeno il ritorno in panchina di Nesta sembra aver dato la scossa giusta alla formazione brianzola.

Di seguito tutte le info su come assistere in diretta tv e streaming a Inter-Monza, in programma oggi 8 marzo.