Dove vedere oggi Inter-Feyenoord: scelti i canali tv, le info anche per lo streaming

Inter vs Feyenoord

L'Inter si gioca la qualificazione ai quarti di Champions League contro il Feyenoord: le info sulla diretta tv e streaming dell'incontro.

Secondo atto degli ottavi di finale di Champions League per l'Inter, attesa dal match di ritorno contro gli olandesi del Feyenoord.

Si riparte dallo 0-2 dell'andata in favore dei nerazzurri, sancito dalle reti (una per tempo) di Thuram e capitan Lautaro. Risultato che avrebbe potuto essere anche più ampio se solo Zielinski non avesse fallito il tentativo dagli undici metri.

In questa pagina tutte le indicazioni sulla diretta tv e streaming di Inter-Feyenoord, in programma oggi 11 marzo.