Dove vedere Napoli-Juventus oggi in tv, gratis su Dazn? I canali per guardare il big match stasera
NAPOLI-JUVE GRATIS QUESTA SERA?
La partita tra Juventus e Napoli di questa sera non è tra quelle trasmesse gratis e in chiaro da Dazn, che nel corso della stagione propone diverse sfide calcistiche per tutti, semplicemente registrandosi al servizio senza essere in possesso dell'abbonamento.
COME GUARDARE NAPOLI-JUVE OGGI: I CANALI
Come tutte le partite di Serie A, Napoli-Juventus si può guardare oggi in tv e streaming su Dazn, tramite smart tv, cellulare, tablet, console per videogiochi, Chromecast, Firestick e computer.
Chi ha attivato l'offerta zona Dazn su Sky, inoltre, può seguire la gara delle 20:45 sul satellite attraverso il canale Dazn 1, al numero 214.
Prima della partita sono previsti approfondimenti e interviste, che saranno disponibili in diretta anche al termine di Napoli-Juventus.
GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI
18.00 Lazio-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Parma-Como (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Espanyol-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
18.30 Anversa-Genk (Campionato belga) - DAZN
18.30 Blackpool-Carlisle United (FA Cup) - DAZN
19.30 Sampdoria-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Napoli-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lorient-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Real Madrid-Celta (Liga) - DAZN
21.30 Tondela-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
23.00 Boca Juniors-Racing (Playoff campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
PRECEDENTI NAPOLI-JUVENTUS
Ultima vittoria Napoli: 25/1/25, 2-1
Ultima vittoria Juventus: 8/12/23, 1-0
Ultimo pareggio: 21/9/24, 0-0
Vittorie totali Napoli: 48
Vittorie totali Juventus: 85
Pareggi totali: 51
Goal totali Napoli: 226
Goal totali Juventus: 293
