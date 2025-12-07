Pubblicità
Francesco Schirru

Dove vedere Napoli-Juventus oggi in tv, gratis su Dazn? I canali per guardare il big match stasera

Stasera la domenica si chiude con la grande sfida tra Napoli e Juventus in quel del Maradona: diretta tv e streaming dalle 20:45, con ampio pre-gara e post match.

  • NAPOLI-JUVE GRATIS QUESTA SERA?

    La partita tra Juventus e Napoli di questa sera non è tra quelle trasmesse gratis e in chiaro da Dazn, che nel corso della stagione propone diverse sfide calcistiche per tutti, semplicemente registrandosi al servizio senza essere in possesso dell'abbonamento.

  • COME GUARDARE NAPOLI-JUVE OGGI: I CANALI

    Come tutte le partite di Serie A, Napoli-Juventus si può guardare oggi in tv e streaming su Dazn, tramite smart tv, cellulare, tablet, console per videogiochi, Chromecast, Firestick e computer.

    Chi ha attivato l'offerta zona Dazn su Sky, inoltre, può seguire la gara delle 20:45 sul satellite attraverso il canale Dazn 1, al numero 214.

    Prima della partita sono previsti approfondimenti e interviste, che saranno disponibili in diretta anche al termine di Napoli-Juventus.

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI

    18.00 Lazio-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.00 Parma-Como (Serie A femminile) - DAZN

    18.30 Espanyol-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

    18.30 Anversa-Genk (Campionato belga) - DAZN

    18.30 Blackpool-Carlisle United (FA Cup) - DAZN

    19.30 Sampdoria-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.45 Napoli-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lorient-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e NOW

    21.00 Real Madrid-Celta (Liga) - DAZN

    21.30 Tondela-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

    23.00 Boca Juniors-Racing (Playoff campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

  • PRECEDENTI NAPOLI-JUVENTUS

    Ultima vittoria Napoli: 25/1/25, 2-1

    Ultima vittoria Juventus: 8/12/23, 1-0

    Ultimo pareggio: 21/9/24, 0-0

    Vittorie totali Napoli: 48

    Vittorie totali Juventus: 85

    Pareggi totali: 51

    Goal totali Napoli: 226

    Goal totali Juventus: 293

