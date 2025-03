Dove vedere Napoli-Inter oggi su Sky e Dazn: il canale è stato scelto, marzo si apre con il botto

Dalle 18 di oggi è possibile guardare la partita tra Inter e Napoli, su Dazn e Sky: tutto pronto per la sfida che vale un pezzo di Scudetto.

Ore 18:00, finalmente. Napoli contro Inter al Maradona, seconda contro prima in classifica. Le favorite per lo Scudetto 2025 che verrà assegnato il primo maggio si affrontano stasera per un pezzo di Scudetto, con l'Atalanta in campo tre ore prima decisamente interessata per avvicinarsi alla vetta a seconda del risultato nel match tra Lautaro e Lukaku.

Napoli-Inter promette spettacolo, con milioni di persone incollate davanti allo schermo: il calcio italiano si ferma per vedere in diretta la partita del Maradona, attesi numeri record per osservare dal vivo una gara che tutti attendono da mesi, non solo i tifosi delle due squadre.

Alla fine niente posticipo per Napoli-Inter, di scena sabato 1 marzo come penultima gara del giorno (Udinese-Parma chiude alle 20:45): non resta che aspettare il fischio d'inizio previsto stasera.