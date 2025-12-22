Getty Images
Dove vedere Napoli-Bologna stasera in tv: il canale della finale di Supercoppa, oggi si assegna il trofeo
NAPOLI-STASERA GRATIS E IN CHIARO QUESTA SERA?
La Supercoppa Italiana si può vedere in diretta tv gratis questa sera.
Tramite le reti Mediaset, infatti, è possibile seguire la finale tra Napoli e Bologna live dalle 20:00, con interviste, approfondimenti e premiazioni previste dopo il termine della stessa.
La finale è disponibile live sia in tv che in streaming, sempre gratis e in chiaro per tutti.
DOVE VEDERE LA FINALE DI SUPERCOPPA IN TV
Su Italia 1 è possibile vedere la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna.
Tramite il sesto canale del digitale terrestre o attraverso il numero 106 per chi utilizza il decoder Sky, la Supercoppa di questa sera è live in chiaro.
Napoli e Bologna arrivano in finale dopo aver battuto rispettivamente Milan e Inter in semifinale.
COME GUARDARE NAPOLI-BOLOGNA IN STREAMING GRATIS
- Sito Sport Mediaset
- Sito Mediaset Infinity
- App Mediaset Infinity
Napoli-Bologna si può vedere live attraverso tre diverse modalità, sempre via Mediaset.
Nel primo caso, senza registrazioni o accessi, è possibile guardare la finale di Supercoppa semplicemente sul sito di Sport Mediaset.
Nel secondo e nel terzo caso, invece, Napoli-Bologna si può seguire sul sito o sull'app di Mediaset Infinity, sempre gratis, accedendo con le proprie credenziali (necessaria la registrazione).
NON SOLO LA SUPERCOPPA: LA GUIDA TV
19.15 Al Gharafa-Al Wahda (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
19.15 Al Shorta-Al Ahli (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
19.45 Alverca-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
20.00 Napoli-Bologna (Finale Supercoppa Italiana) - ITALIA 1
20.30 Union Brescia-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Fulham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Egitto-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
21.45 Benfica-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN
