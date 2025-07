Dove vedere Napoli-Arezzo in tv oggi: quanto costa assistere alla prima amichevole dalle 18:00

Niente diretta gratis e in chiaro per Napoli-Arezzo, la prima amichevole estiva dei Campioni d'Italia in carica: live in pay per view.

Due mesi dopo Napoli-Cagliari che ha portato al team partenopeo il suo quarto Scudetto, la squadra di Antonio Conte torna in campo per la prima amichevole estiva del pre-campionato 2025. Nel ritiro di Dimaro gli azzurri affrontano l'Arezzo, in un match che vedrà all'opera i diversi nuovi acquisti. De Bruyne, Lang, Lucca, Marianucci e Beukema sono arrivati a Napoli per provare ad essere protagonisti nella nuova annata: primo passo in vista della Serie A, della Champions League e della Coppa Italia, la sfida odierna contro i toscani dell'Arezzo, alla quale seguiranno ulteriori amichevoli estive. Non disponibile in chiaro e gratis, l'amichevole Napoli-Arezzo delle ore 18 è comunque visibile in tv e streaming, seppur a pagamento in pay per view. L'articolo prosegue qui sotto