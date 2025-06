Dove vedere la MotoGP Mugello 2025: orari e canali, anche in chiaro e gratis

MotoGP di scena in Italia col Gran Premio sul circuito del Mugello: orari e canali dell'evento, visibile anche in chiaro e gratis.

Sempre più avvincente il Mondiale di MotoGP, ormai un discorso a due tra i fratelli Marquez: Marc primo davanti ad Alex e reduce anche dalla vittoria nella sprint Race sul circuito del Mugello, antipasto del Gran Premio d'Italia.

Il pilota spagnolo ha incrementato il vantaggio in classifica e nella griglia di partenza occuperà la prima posizione davanti a Pecco Bagnaia, beffato per soli 59 millesimi con un super tempo valso anche il record della pista. In terza piazza ci sarà invece Alex Marquez.

Di seguito tutte le informazioni sul Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming, anche gratis.