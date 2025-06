Dove vedere Monterrey-Inter stanotte in tv e come rivederla in replica: Mondiale in chiaro e gratis

Stanotte comincia il Mondiale per club dell'Inter, in campo alle ore 3. In tv e streaming si potrà rivedere la partita in differita e on demand.

Il momento dell'Inter è arrivato. La squadra di Chivu, all'esordio sulla panchina del club milanese, scende in campo negli Stati Uniti per la prima partita del Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey: teatro del match è il Rose Bowl di Pasadena, California.

Come tutte le partite del Mondiale, anche Monterrey-Inter è disponibile in diretta tv e streaming, nonchè in replica e in differita nelle ore e nei giorni successivi.

Essendoci diverse ore di differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti, la gara dei nerazzurri è live nella notte italiana, ma è recuperabile in qualsiasi momento della giornata on demand, in replica e in differita.