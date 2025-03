Dove vedere Moldavia-Norvegia in tv sabato 22: Haaland vuole partire con l'acceleratore

L'Italia potrebbe finire nel gruppo I ed affrontare anche la Norvegia di Haaland: per la prima sfida il team nordico è di scena in Moldavia.

Erling Haaland non ha ancora partecipato ad un grande torneo. Europeo o Mondiale non fa differenza, visto che la sua Norvegia ha mancato tutti i grandi appuntamento dell'ultimo quinquennio. Con l'allargamento della Coppa del Mondo a 48 Nazionali, però, il bomber del Manchester City spera che la musica possa cambiare: vuole partire con l'acceleratore e non sbagliare nemmeno una gara.

Inserito nel gruppo con Moldavia, Estonia e Israele, la Norvegia avrà nel girone I anche una tra Italia e Germania: se la squadra di Spalletti verrà eliminata dai tedeschi, infatti, sarà proprio lei a completare il raggruppamento.

In attesa di capire se l'Italia entrerà in questo gruppo, la Norvegia sfida la Moldavia nel pomeriggio di sabato 22 marzo. Il risultato finale potrebbe interessare alla Nazionale azzurra, che valuta ogni possibile risultato in vista della trasferta in Germania che definirà il suo destino.