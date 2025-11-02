Dove vedere Milan-Roma oggi in tv gratis: si chiude la domenica calcistica, i canali della diretta

La partita tra Milan e Roma di stasera è disponibile live in chiaro e gratis.

Per seguire Milan-Roma delle ore 20:45, infatti, non bisogna per forza essere in possesso di un abbonamento a Dazn, servizio che trasmette la sfida di questa sera in diretta tv e streaming.

La sfida tra Gasperini e Allegri, disponibile anche su Sky, si può vedere in diretta su Dazn semplicemente registrandosi con la propria mail, o inserirla se già fatto in precedenza.

Tramite smart tv basta aprire l'app DAZN, cliccare su ‘Guarda gratis', inquadrare il QR Code dal proprio cellulare e dunque inserire la propria e-mail.

I primi due milioni che effettueranno questo procedimento, tramite sito o app, potranno dunque vedere Milan-Roma gratis senza pagare nulla o avere un abbonamento a Dazn.