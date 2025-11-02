Pubblicità
Luka Modric MilanGetty Images
Dove vedere Milan-Roma oggi in tv gratis: si chiude la domenica calcistica, i canali della diretta

Milan e Roma una di fronte all'altra questa sera, come guardare il match dal vivo in tv e streaming? Scopriamo la programmazione del match di San Siro.

Come cambiano i primi posti nella classifica di Serie A dopo il decimo turno? Per conoscere la risposta bisognerà aspettare il posticipo tra Milan e Roma, big match d'alta classifica tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini, di fronte per provare ad avvicinare o superare il Napoli, fermato dal Como in una delle partite del sabato.

Il Milan proverà in particolare a portarsi a -1 nella gara di stasera, mentre la Roma a staccare i partenopei Campioni d'Italia a +3. Match clou che chiude la domenica, quello di San Siro arriva di fatto dopo l'incontro dell'Inter a Verona, nonchè quello della Juventus, abile a battere la Cremonese nell'esordio ufficiale di Spalletti.

Grande attesa per l'odierna Milan-Roma, ma dove si può vedere in diretta tv e streaming? Live anche in chiaro e gratis.

  • MILAN-ROMA LIVE IN CHIARO?

    La partita tra Milan e Roma di stasera è disponibile live in chiaro e gratis.

    Per seguire Milan-Roma delle ore 20:45, infatti, non bisogna per forza essere in possesso di un abbonamento a Dazn, servizio che trasmette la sfida di questa sera in diretta tv e streaming.

    La sfida tra Gasperini e Allegri, disponibile anche su Sky, si può vedere in diretta su Dazn semplicemente registrandosi con la propria mail, o inserirla se già fatto in precedenza.

    Tramite smart tv basta aprire l'app DAZN, cliccare su ‘Guarda gratis', inquadrare il QR Code dal proprio cellulare e dunque inserire la propria e-mail. 

    I primi due milioni che effettueranno questo procedimento, tramite sito o app, potranno dunque vedere Milan-Roma gratis senza pagare nulla o avere un abbonamento a Dazn.

  • MILAN-ROMA DOVE VEDERLA IN TV

    Come ovvio, chi è già in possesso dell'abbonamento a Dazn può seguire dal vivo il pre-partita, la gara e il post match.

    Milan-Roma si gioca questa sera a San Siro alle 20:45, disponibile per la visione in diretta tv e streaming tramite l'app, nonchè il sito ufficiale.

    Attraverso smart tv, console per videogiochi, cellulare, tablet e qualsiasi dispositivo che supporti internet è possibile guardare live la partita di oggi che potrebbe portare alla mini-fuga della Roma o all'aggancio del Milan.

  • IL CANALE SKY PER MILAN-ROMA

    Chi ha attivato l'offerta zona Dazn può seguire Milan-Roma in diretta tv sul canale numeo 214 di Sky, ovvero Dazn 1.

    In prima serata DAZN, Sky e NOW proporngono altre partite in diretta, ovvero:

    20.30 Lecco-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.30 Lumezzane-Renate (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    20.45 Milan-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Brest-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Betis-Maiorca (Liga) - DAZN

    21.30 Porto-Braga (Campionato portoghese) - DAZN

