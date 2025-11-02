Dove vedere Milan-Roma oggi in tv gratis: si chiude la domenica calcistica, i canali della diretta

Come cambiano i primi posti nella classifica di Serie A dopo il decimo turno? Per conoscere la risposta bisognerà aspettare il posticipo tra Milan e Roma, big match d'alta classifica tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini, di fronte per provare ad avvicinare o superare il Napoli, fermato dal Como in una delle partite del sabato.
Il Milan proverà in particolare a portarsi a -1 nella gara di stasera, mentre la Roma a staccare i partenopei Campioni d'Italia a +3. Match clou che chiude la domenica, quello di San Siro arriva di fatto dopo l'incontro dell'Inter a Verona, nonchè quello della Juventus, abile a battere la Cremonese nell'esordio ufficiale di Spalletti.
Grande attesa per l'odierna Milan-Roma, ma dove si può vedere in diretta tv e streaming? Live anche in chiaro e gratis.