Dove vedere Milan-Inter di Coppa Italia in tv: mercoledì l'andata del Derby in chiaro

Il Derby d'andata è trasmesso in tv e streaming gratis: dalle 21.00 Inter e Milan scendono in campo a San Siro per la quarta stracittadina stagionale.

Derby milanese, capitolo quattro. Dopo le due partite di campionato e la finale di Supercoppa Italiana, mercoledì 2 aprile si gioca l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Milan-Inter. In palio, con il ritorno a decidere la qualificata, la finale del torneo, che verrà giocata da una delle due meneghine contro Empoli o Bologna. Di scena a San Siro alle 21:00, la partita tra Milan e Inter si può vedere in diretta tv in chiaro come il resto di quelle andate in scena durante la stagione di Coppa Italia: Mediaset, che ha acquisito i diritti del torneo, trasmette il Derby d'andata gratis per tutti. L'articolo prosegue qui sotto