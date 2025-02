Dove vedere Milan-Feyenoord stasera, i canali su Sky e NOW in tv e streaming: Champions alle 18:45

AC Milan vs Feyenoord

Sconfitto all'andata, oggi il Milan ospita il Feyenoord nel ritorno degli spareggi di Champions League: diretta live dalle 18:45 di stasera.

Sconfitto all'andata per 1-0, il Milan ospita il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League. Alle 18:45 si decide il destino rossonero nel torneo, con il ribaltamento della prima partita e la qualificazione al turno successivo o al contrario con l'eliminazione dalla competizione prima degli ottavi 2024/2025.

Il Milan può solo vincere dopo la sconfitta dell'andata, consapevole di dover segnare almeno due goal o al massimo di portare la partita a supplementari/rigori con un vantaggio minimo nei due tempi regolamentari contro il Feyenoord.

Sky e NOW, che trasmettono Milan-Feyenoord stasera, hanno svelato i canali per vedere la partita di Champions League: live in tv e streaming con il prepartita, dunque calcio d'inizio alle 18:45.