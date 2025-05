Dove vedere Milan-Bologna in tv, oggi la finale di Coppa Italia: alle 21:00 diretta gratis

In attesa di decretare la vincitrice dello Scudetto tra Inter e Napoli, questa sera di assegna la Coppa Italia: la partita è live in chiaro.

Coppa Italia, è il momento della verità. All'Olimpico di Roma, alle 21:00 di questa sera, si assegna il trofeo 2024/2025. In campo Milan e Bologna, che hanno superato rispettivamente Inter ed Empoli in semifinale ottenendo la possibilità di giocarsi la finale. Finale che tra l'altro arriva a pochi giorni dall'altro Milan-Bologna, quello vinto dai rossoneri in rimonta per 3-1 nel 36esimo turno di Serie A.

Come tutta la Coppa Italia, anche la finale è disponibile in diretta tv gratis: prepartita, partita e post match con la premiazione sul prato dell'Olimpico si possono vedere live in chiaro, con la possibilità di assistervi anche in streaming tramite app e sito ufficiale.

Il Bologna cerca il successo in Coppa Italia che manca dagli anni '70 dello scorso secolo, mentre il Milan ha festeggiato il trofeo due decenni fa e allo stesso modo cerca di interrompere un digiuno decisamente lungo nella competizione.