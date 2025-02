Per l'ennesima volta nelle ultime stagioni si gioca Real Madrid contro Manchester City, stavolta per gli spareggi: gara in diretta l'11 febbraio.

Oramai la partita tra Manchester City e Real Madrid è diventata una classica europea. Dopo gli incontri nel 2020, 2022, 2023 e 2024, le due big si affrontano anche nel 2025. Stavolta City-Real si gioca per i playoff di Champions League e comunque vada una concluderà la sua annata europea già a febbraio e negli spareggi del torneo: in palio tantissimo tra Manchester e Madrid, con match d'andata oggi 11 febbraio alle 21:00. Al pari degli impegni delle italiane, la partita dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Real Madrid porterà milioni di persone a rimanere incollate davanti allo schermo per vederla in tv e streaming (anche con la prima serata di Sanremo prevista nello stesso orario): due i canali scelti per la trasmissione live. L'articolo prosegue qui sotto