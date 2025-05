Dove vedere le qualificazioni Mondiali di giugno e la Final Four di Nations League: Sky, Now, Rai, TV8 o Cielo? Le partite in tv in chiaro, arriva l'annuncio

Non solo Sky e NOW: le qualificazioni Mondiali e le Final Four di Nations League saranno visibili anche in tv in chiaro. Tutti i dettagli e l'elenco.

Con l’arrivo di giugno, il calcio non si ferma con la fine delle competizioni nazionali e le coppe europee. Il programma prevede, infatti, il ritorno in campo delle nazionali con le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno in USA, Canada e Messico, e le Final Four della Nations League, con le semifinali e la finale che eleggerà la squadra vincitrice. Sky e NOW hanno annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione delle sfide tra nazionali, ma non mancheranno anche le partite in chiaro su TV8 e Cielo, L'articolo prosegue qui sotto Ma quali sono le gare trasmette in chiaro in diretta TV?