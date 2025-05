Dove vedere le qualificazioni Mondiali 2026 in diretta? Le partite dell'Italia e delle nazionali in tv e in streaming

Acquistati i diritti per la trasmissione delle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo: Italia - e non solo - in diretta tv e streaming.

Le qualificazioni ai Mondiali 2026 sono ormai alle porte e gli appassionati si preparano a seguire con grande attesa le partite che vedranno protagonista la Nazionale, impegnata a conquistare un posto per la prossima edizione dopo l'assenza nelle ultime due. Le sfide della squadra allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW. Sky Sport ha acquisito i diritti per la trasmissione di 200 partite delle qualificazioni, che includono quelle delle nazionali europee, tra cui l'Italia, ma non solo. L'articolo prosegue qui sotto Gli abbonati alla piattaforma avranno la possibilità di seguire in diretta queste sfide decisive, sia in tv che in streaming. La copertura di Sky Sport sarà, infatti, garantita anche sui suoi canali digitali, permettendo una visione totale delle qualificazioni anche via web o su dispositivi mobili.