La Kings League Italia continua, tutte le partite in diretta lunedì 3 marzo sia in tv che sui social in live streaming.

La capolista TRM, gli Stallions e il resto delle squadre della Kings League Italia scendono in campo a Milano per la sesta gioranta del torneo, nato a febbraio e già divenuto imprescindibile per i tifosi ogni lunedì.

Rispetto alle precedenti giornata, la sesta vede tre partite di Kings League disponibili in tv su Sky Sport e NOW e non due, mentre il resto è come di consueto accessibile online gratis e in chiaro tramite Twitch, X e Youtube, che trasmettono dal vivo ogni gara del lunedì, dalle 17:00 alle 23:00.

Per la sesta giornata di Kings League di lunedì 17 marzo la diretta su Sky Sport e NOW è prevista per le gare delle 17.00, delle 18.00 e delle 19, mentre quelle delle 20, 21 e 23 sono visibili solamente su Youtube e Twitch.