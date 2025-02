Dove vedere Juventus-PSV martedì in tv, scelti i canali per seguire l'andata dei playoff di Champions

La Juventus gioca allo Stadium l'andata degli spareggi, si parte alle 21:00: non sarà possibile assistere alla gara in chiaro e gratis in tv.

Dopo averla affrontata, e battuta, nella fase a girone unico, dopo cinque mesi la Juventus ospita nuovamente il PSV a Torino. Stavolta i bianconeri ricevono la squadra olandese per l'andata dei playoff di Champions League, mentre il ritorno che vale gli ottavi andrà in scena a Eindhoven la prossima settimana. Juventus-PSV si gioca dopo il 3-1 di settembre, con cui Madama aveva cominciato benissimo la nuova e rinnovata Champions League. Alla fine, però, la squadra di Thiago Motta è risultata decisamenter altalenante, qualificandosi solamente agli spareggi e non direttamente agli ottavi come l'Inter. Martedì 11 febbraio i tifosi della Juve potranno, come di consueto, vedere la partita in tv e streaming dalle 21:00. Sotto la lente d'ingrandimento ci sarà Randal Kolo Muani, devastante in queste prime partite con cinque goal in tre uscite. L'articolo prosegue qui sotto