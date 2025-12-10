Pubblicità
Dove vedere Juventus-Pafos oggi in tv: i canali della partita, stasera nessuna diretta gratis

La gara della Juventus non si può guardare live in chiaro e gratis, ma bensì solamente con un abbonamento. Alle 21:00 è disponibile per tutti Real-City su TV8, mentre il Napoli è in diretta su Prime Video.

Reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la Juventus di Spalletti prova a rilanciarsi in Champions League. 

Sulla carta il match odierno è da vincere a tutti i costi: a Torino è arrivato il Pafos, matricola del torneo 2025/2026.

Come guardare Juventus-Pafos? Solamente tramite abbonamento, considerando che il match gratis di oggi su TV8 è Real-City.

  • DA DOVE VIENE IL PAFOS?

    Tra le squadre qualificate a sorpresa in questa Champions League c'è anche il Pafos, club cipriota che arriva dalla città di Pafo.

    Situata nella parte sudoccidentale di Cipro, Pafo è un'antichissima città nota per la presenza di un santuario dedicato alla Dea Afrodite, che secondo la mitologia greca era nata proprio lì.

    Il Pafos è nato nel 2014 dall'unione tra due club, l'AEK Kouklion e l'AEP Paphos. 

  • JUVENTUS-PAFOS IN CHIARO STASERA?

    Juventus-Pafos non ha una trasmissione gratis e in chiaro questa sera.

    La gara scelta per essere trasmessa senza abbonamenti, dunque tramite TV8 (ottavo canale del digitale terrestre, sito o app ufficiali in streaming), è il big match Real Madrid-Manchester City.

    Il match del Napoli è invece live in esclusiva su Prime Video.

  • JUVENTUS-PAFOS DOVE VEDERLA OGGI

    • Sky
    • Sky Go
    • NOW

    La partita Juventus-Pafos di questa sera si può vedere in diretta tv e streaming tramite l'abbonamento a Sky o NOW.

    La gara della Juve è disponibile in particolare su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). In diretta su Sky e NOW, Juventus-Pafos è in live streaming su Sky Go e NOW.

  • TUTTE LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV

    18.00 Ternana-Union Brescia (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    18.00 Potenza-Crotone (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW

    18.00 Pro Vercelli-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    18.00 Ravenna-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW

    18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.45 Villarreal-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    18.45 Qarabag-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.45 Barcellona-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+

    18.45 Valerenga-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Benfica-Napoli (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Juventus-Pafos (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Real Madrid-Manchester City (Champions League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Athletic-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Bruges-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 Bayer Leverkusen-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    21.00 Chelsea-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+

    21.00 Atletico Madrid-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+

    21.00 Manchester United-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+

