Dove vedere la Juve stasera contro il Real: oggi in tv gli ottavi del Mondiale, in chiaro

Juventus contro Real Madrid, in palio i quarti del Mondiale per Club: come guardare il match delle ore 21:00 gratis, sia in tv che in streaming.

Dopo l'eliminazione dell'Inter, caduta per mano del Fluminense, tocca alla Juventus provare a conquistare i quarti del Mondiale per Club. Di scena all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, la sfida dei bianconeri di Tudor mette in palio un posto nella fase successiva, così come oltre 13 milioni di dollari di premio per la squadra vincitrice.

Come il resto del Mondiale per Club, anche Real Madrid-Juventus di quest'oggi è visibile in diretta tv e streaming, gratis e in chiaro: dopo il prepartita, alle 21:00 ci sarà il calcio d'inizio, con la conclusione dell'evento che arriverà sulla base di eventuali tempi supplementari, rigori o sospensioni per maltempo molto frequenti in questo torneo americano.

Chi vincerà la sfida aspetterà una tra Borussia Dortmund e Monterrey, impegnate nell'ultima sfida degli ottavi prevista alle 3:00 italiane tra martedì 1 mercoledì 2 luglio.