Dove vedere Juve-Genoa sabato in tv: l'esordio di Tudor è tra Dazn e Sky

La Juventus ospita il Genoa per la 30esima giornata, la prima di Tudor come allenatore bianconero: si gioca sabato 29 alle ore 18:00.

Annunciato come sostituto di Thiago Motta, ora Igor Tudor è pronto a vivere gli ultimi due mesi di campionato come allenatore della Juventus. Confermato tecnico bianconero fino al Mondiale per Club (compreso), il croato fa il suo esordio sulla panchina di Madama nella partita di sabato 29 marzo contro il Genoa.

Juventus-Genoa si gioca alle 18:00 di sabato ed è valida per la trentesima giornata. Una sfida da vincere a tutti i costi per i padroni di casa, superati e non più al quarto posto dopo l'ultimo turno di campionato pre-sosta. Tudor è consapevole delle difficoltà stagionali, ma conosce l'ambiente e desidera cambiare le prospettive di fine annata per la sua squadra.

Come il resto delle partite di Serie A, anche Juventus-Genoa si può vedere in diretta tv e streaming in abbonamento, ma non gratis e in chiaro come capitato per alcune sfide di questa stagione.