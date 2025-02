Dove vedere la Juve a Cagliari oggi in tv: la partita dell'Unipol Domus è su Sky e Dazn

Cagliari vs Juventus

Cagliari-Juventus chiude la domenica di Serie A alle 20:45, visibile in diretta tv e streaming con ampio prepartita e post gara.

Lo stop del Napoli, il sorpasso dell'Inter e l'imminente scontro diretto del 27esimo turno regala alla Juventus una grande opportunità per sognare. O comunque per lasciarsi alle spalle la cocente delusione dell'addio alla Champions League. I bianconeri sono di scena a Cagliari, nell'insidiosa trasferta dell'Unipol Domus.

Cagliari-Juventus chiude la domenica di Serie A stasera alle 20:45 e mette in palio punti importanti in termini salvezza, Champions e chissà, Scudetto, che tutti i fans di entrambe le squadre non vedono l'ora di vedere dal vivo.

Come guardare la trasferta della Juve a Cagliari? La gara di campionato è visibile sia su Dazn che su Sky, con ampio prepartita e post match con interviste e approfondimenti a seguito del triplice fischio finale.