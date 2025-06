Dove vedere l'Italia Under 21 oggi in tv: contro la Romania comincia l'Europeo, tutto in chiaro

Sono ormai due decenni che l'Italia Under 21, un tempo dominatrice della categoria, non riesce a conquistare l'Europeo. I tempi di De Rossi, Amelia e Gilardino, alcuni vincitori del torneo 2004 poi divenuti Campioni del mondo due anni più tardi, sembrano lontanissimi, ma la spedizione 2025 proverà a cambiare la storia.

Guidata dal ct Camine Nunziata, l'Italia Under 21 comincia questa sera il proprio Europeo sfidando i pari età di Romania all'interno di un girone che comprende anche i favoriti della Spagna e i padroni di casa della Sloacchia.

Italia-Romania Under 21 di oggi (ore 21:00) è visibile in chiaro in tv e gratis in streaming, così come il resto delle partite della Nazionale azzurra.