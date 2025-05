Dove vedere l'Italia Under 17 contro l'Inghilterra in tv: venerdì caccia alla qualificazione

Battuta la Repubblica Ceca, l'Italia Under 17 Campione in carica affronta l'Inghilterra nel secondo match del girone: le info per guardare la gara.

I primi tre punti sono in cascina, ora la rappresentativa giovanile del ct Massimiliano Favo è pronta a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo. Impegnata nell'Europeo Under 17 di cui è Campione in carica, l'Italia sfida l'Inghilterra venerdì 23 maggio alle ore 20:30.

Poco prima dell'inizio delle partite Scudetto di Napoli e Inter, previste venerdì alle 20:45, in Albania l'Italia dei campioncini con un possibile futuro in Serie A scende in campo contro i pari età inglesi, reduci dal pareggio contro il Belgio, quest'utimo avversario finale nel gruppo B.

Chi preferirà assistere a Italia-Inghilterra in tv o comunque alternare la visione con Inter o Napoli, potrà farlo? Vediamo le info sulla trasmissione live.