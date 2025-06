Dove vedere Italia-Moldavia in tv oggi: l'ultima partita di Spalletti in chiaro alle ore 20:45

Italia vs Moldavia

Partita fondamentale dopo il brutto k.o a Oslo, l'Italia ospita la Moldavia per l'ultima partita di Spalletti da ct della Nazionale.

Italia-Moldavia, 9 giugno 2025. Una data che segna l'ultima partita di Luciano Spalletti come ct della Nazionale azzurra. Annunciato dallo stesso tecnico toscano alla vigilia, l'esonero porterà la rappresentativa ad essere affidata a uno tra Pioli (favoritissimo) o Ranieri nelle prossime settimane, anche se non sono da escludere altri nomi a sorpresa.

Dopo il pesante 3-0 contro la Norvegia, che ha reso in salita la qualificazione diretta al Mondiale 2026 senza passare dai playoff ai quali si accede tramite il secondo posto del girone I, Gravina ha scelto di cambiare ct per il resto delle qualificazioni: stasera, dopo le partita contro la Moldavia in quel di Reggio Emilia, il saluto di Spalletti.

