Dove vedere Italia-Germania in tv stasera: la Nations League in chiaro dalle 20:45

Italia-Germania per l'andata dei quarti di Nations League, oggi la partita della Nazionale di Spalletti in tv gratis per tutti.

Con la Serie A in pausa, è tempo di Nazionale. La squadra di Spalletti, seconda nel girone della Lega A di Nations League, affronta la Germania nell'andata dei quarti del torneo, decisa a qualificarsi alla fase finale vera e propria prevista il prossimo giugno. Alle 20.45 la partita è di scena a San Siro, mentre il ritorno che deciderà quale delle due squadre tra Italia e Germania giocherà le semifinali contro una tra Danimarca e Portogallo. Anche Italia-Germania di questa sera, come tutte le partite della Nazionale azzurra attualmente guidata da Spalletti, si può vedere in diretta tv in chiaro e gratis per tutti: milioni di tifosi azzurri sono pronti a seguire una classica sentitissima, la sfida contro i tedeschi che sarà ripetuta il 23 marzo. L'articolo prosegue qui sotto