Dove vedere Italia-Francia di rugby in chiaro: domenica il Sei Nazioni anche gratis in tv, dalle 16:00

Italia-Francia di rugby è valida per la terza giornata del Sei Nazioni: match dal vivo all'Olimpico, disponibile da casa anche in live tv e streaming.

Dopo la sconfitta contro la Scozia e la vittoria contro il Galles, l'Italia di rugby scende in campo all'Olimpico di Roma per la terza gara del Sei Nazioni contro la Francia. Battuti dall'Inghilterra nel secondo turno, i transalpini si presentano in Italia decisi a recuperare terreno sull'Irlanda Campione in carica in classifica.

Italia-Francia di rugby di scena domenica 23 febbraio alle 16:00 vede gli ospiti favoriti, ma il ct Quesada proverà a ribaltare i pronostici proponendo Lucchesi e Gesi tra i titolari al posto di Nicotera e dell'infortunato Ioane.

Arbitrata dall'inglese Karl Dickson, Italia-Francia di domenica è trasmessa anche in diretta in chiaro: i tifosi di rugby potranno vedere il Sei Nazioni live in tv e streaming gratis nel pomeriggio, di scena dopo le due gare del sabato.