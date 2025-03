Dove vedere Israele-Norvegia in tv oggi: Italia interessata, sono nel suo gruppo

Inserite nel girone dell'Italia, Norvegia e Israele si affrontano stasera in Ungheria: la partita è visibile gratis e in chiaro per tutti.

Eliminata dalla Nations League, l'Italia è finita nel gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026. Per la squadra di Spalletti, fuori nei quarti di finale contro la Germania, il torneo per approdare alla Coppa del Mondo del prossimo anno comincerà a giugno contro la Norvegia, quest'ultima impegnata oggi contro Israele. Al pari della Norvegia, anche Israele è nel gruppo I con l'Italia: ancora presente nelle qualificazioni Mondiali nonostante la richiesta di esclusione avanzata dalla Palestina (da tempo chiede che la rappresentiva israeliana venga esclusa dalle competizioni europee e mondiali al pari della Russia, visti gli oltre 50.000 morti a Gaza) la Nazionale del ct Ran Ben Shimon è attualmente ospite dell'Ungheria, dopo la decisione di non giocare le partite interne in patria. Israele-Norvegia, disponibile in diretta tv oggi, è disponibile gratis e in chiaro per tutti, con milioni di italiani decisi a seguire la sfida per capire meglio la forza degli avversari in vista delle prossime gare. L'articolo prosegue qui sotto