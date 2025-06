Dove vedere Inter-Urawa oggi in tv: il Mondiale per Club entra nel vivo, i canali della diretta

Archiviato l'1-1 contro il Monterrey, l'Inter di Chivu gioca la seconda partita nel Mondiale per Club affrontando i giapponesi Urawa Red Diamonds.

Dopo aver pareggiato contro il Monterrey la prima gara del Mondiale per Club, questa sera (ore 21:00 italiane), l'Inter gioca contro i giapponesi Urawa Red Diamonds per riscattarsi e provare ad avvicinarsi al turno successivo del torneo americano.

Al Lumen Field di Seattle, Washington, la squadra di Chivu non può sbagliare dopo l'1-1 contro il team di Sergio Ramos: un solo risultato utile per poter continuare nella competizione, nonostante anche un pareggio non significhi automaticamente eliminazione dal Mondiale.

La partita dell'Inter al Mondiale, di scena oggi, è visibile in diretta tv e streaming in chiaro e gratis per tutti, con diverse opzioni: i tifosi nerazzurri e i curiosi che si stanno appassionando al ricchissimo torneo statunitense che mette in palio 1 miliardo di euro per le 32 squadre partecipanti, possono guardare l'incontro tra il team italiano e quello nipponico dalle 21, quando a seattle sarà mezzogiorno.